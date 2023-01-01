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Hyundai Santa Fe
2023
5 550 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2023

5 550 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Купить онлайн
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.2d AMT (199 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 63 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 458798
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2151 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 199 л.с.
  • Воблер 136

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

Добрый день! Мы рады представить вам новый автомобиль Hyundai Santa Fe 2023 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в РФ, вы станете его первым собственником.

Hyundai Santa Fe оснащен всеми необходимыми опциями, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Вы будете наслаждаться трех зонным климат контролем, светодиодными фарами, навигационной системой, проекционным дисплеем и камерой 360°. Также есть обогрев зеркал, центральный замок, парктроник и многое другое.

Этот Hyundai Santa Fe также имеет третий ряд сидений, что обеспечит место для всей вашей семьи и друзей во время поездок. Сидения оснащены электрорегулировками и подогревом, а передние сиденья также имеют функцию вентиляции.

Система контроля слепых зон и датчики дождя и света обеспечивают дополнительную безопасность на дороге. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости помогут вам управлять автомобилем на любых дорогах.

Не упустите возможность стать счастливым обладателем этого автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы.

id458798

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