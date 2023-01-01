Hyundai Santa Fe

Добрый день! Мы рады представить вам новый автомобиль Hyundai Santa Fe 2023 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в РФ, вы станете его первым собственником.

Hyundai Santa Fe оснащен всеми необходимыми опциями, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Вы будете наслаждаться трех зонным климат контролем, светодиодными фарами, навигационной системой, проекционным дисплеем и камерой 360°. Также есть обогрев зеркал, центральный замок, парктроник и многое другое.

Этот Hyundai Santa Fe также имеет третий ряд сидений, что обеспечит место для всей вашей семьи и друзей во время поездок. Сидения оснащены электрорегулировками и подогревом, а передние сиденья также имеют функцию вентиляции.

Система контроля слепых зон и датчики дождя и света обеспечивают дополнительную безопасность на дороге. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости помогут вам управлять автомобилем на любых дорогах.

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