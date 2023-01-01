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Hyundai Santa Fe
2018
2 850 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2018

2 850 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0d AT (185 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 81708 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 126595
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 185 л.с.
  • Воблер 063

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

Здравствуйте, уважаемые покупатели!

Мы представляем Вам один из лучших автомобилей на рынке - Hyundai Santa Fe! Этот автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 2,0 литра, что позволяет комфортно и экономично передвигаться по городу. Но это еще не все! Адаптивный круиз-контроль и контроль полосы помогут Вам чувствовать себя уверенно и безопасно на любой трассе. Вы забудете о неприятных ощущениях "а вдруг не смогу обогнать". А мощность двигателя позволит Вам без проблем осуществлять обгон на любой скорости!

Кроме того, этот автомобиль оснащен уникальной комплектацией, которая дает возможность выбирать подогревать передние сидения или нет, а также включать вентиляцию (при этом имеется подогрев задних сидений). Если же одному пассажиру жарко, а другому холодно, то климат-контроль можно легко настроить на две зоны!

Hyundai Santa Fe - это надежный и экономичный автомобиль, который прослужит Вам долгие годы. Кроме того, сейчас у нас действует специальное предложение! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс стать обладателем этого замечательного автомобиля!

id126595

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