Hyundai Santa Fe

Здравствуйте, уважаемые покупатели!

Мы представляем Вам один из лучших автомобилей на рынке - Hyundai Santa Fe! Этот автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 2,0 литра, что позволяет комфортно и экономично передвигаться по городу. Но это еще не все! Адаптивный круиз-контроль и контроль полосы помогут Вам чувствовать себя уверенно и безопасно на любой трассе. Вы забудете о неприятных ощущениях "а вдруг не смогу обогнать". А мощность двигателя позволит Вам без проблем осуществлять обгон на любой скорости!

Кроме того, этот автомобиль оснащен уникальной комплектацией, которая дает возможность выбирать подогревать передние сидения или нет, а также включать вентиляцию (при этом имеется подогрев задних сидений). Если же одному пассажиру жарко, а другому холодно, то климат-контроль можно легко настроить на две зоны!

Hyundai Santa Fe - это надежный и экономичный автомобиль, который прослужит Вам долгие годы. Кроме того, сейчас у нас действует специальное предложение! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс стать обладателем этого замечательного автомобиля!

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