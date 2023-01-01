Hyundai Santa Fe

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые покупатели!

Мечтаете о комфортном и надежном автомобиле, который будет сочетать в себе стильный дизайн и передовые технологии? Тогда Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска – это именно то, что Вам нужно! Этот автомобиль был привезен из ГЕРМАНИИ в 2023 году и имеет электронный ПТС. Благодаря заводскому окрасу кузова, Вы можете быть уверены в качестве и надежности этого автомобиля.

Hyundai Santa Fe оснащен множеством дополнительных опций, таких как обогрев и вентиляция передних сидений, проекционный дисплей, панорамная крыша, раздельный климат-контроль, камера заднего вида и камера 360, удержание в полосе, электропривод багажника, мультимедиа, навигация и аудиосистема KRELL. Этот автомобиль отличается комфортом и передовыми технологиями.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты готовы ответить на все Ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о Hyundai Santa Fe. Не упустите свой шанс стать обладателем этого комфортного и передового автомобиля!

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