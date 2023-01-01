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Hyundai Santa Fe
2019
3 700 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2019

3 700 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AT (200 л.с.) 4WD
  • Комплектация High-Tech
  • Год 2019
  • Пробег 60147 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 170360
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.
  • Воблер 305

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые покупатели!

Мечтаете о комфортном и надежном автомобиле, который будет сочетать в себе стильный дизайн и передовые технологии? Тогда Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска – это именно то, что Вам нужно! Этот автомобиль был привезен из ГЕРМАНИИ в 2023 году и имеет электронный ПТС. Благодаря заводскому окрасу кузова, Вы можете быть уверены в качестве и надежности этого автомобиля.

Hyundai Santa Fe оснащен множеством дополнительных опций, таких как обогрев и вентиляция передних сидений, проекционный дисплей, панорамная крыша, раздельный климат-контроль, камера заднего вида и камера 360, удержание в полосе, электропривод багажника, мультимедиа, навигация и аудиосистема KRELL. Этот автомобиль отличается комфортом и передовыми технологиями.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты готовы ответить на все Ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о Hyundai Santa Fe. Не упустите свой шанс стать обладателем этого комфортного и передового автомобиля!

id170360

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