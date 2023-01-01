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Hyundai Santa Fe
2019
3 090 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2019

3 090 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AT (200 л.с.) 4WD
  • Комплектация High-Tech
  • Год 2019
  • Пробег 92577 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 252941
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.
  • Воблер 428

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

Дорогие друзья!
Мы рады представить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля высокого класса - Hyundai Santa Fe, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был импортирован в Россию специально для вас в 2023 году и уже получил электронный ПТС.

Hyundai Santa Fe - это не просто автомобиль, это настоящий символ комфорта, эксклюзивности и бескомпромиссного качества. В этой модели есть все, что нужно для настоящего автомобильного энтузиаста: вентиляция сидений, раздельный климат-контроль, система контроля слепых зон, панорамная крыша и камеры кругового обзора.

Каждая деталь этого автомобиля выполнена с высочайшей точностью и профессионализмом, что обеспечивает ему непревзойденную надежность и долговечность. Сделайте свою жизнь более яркой и комфортной, приобретите Hyundai Santa Fe и ощутите на себе все преимущества этого чудесного автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с удовольствием ответят на все ваши вопросы и подробно расскажут об этом замечательном автомобиле.

Не упустите свой шанс стать обладателем Hyundai Santa Fe уже сегодня!

id252941

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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