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Hyundai Santa Fe
2017
2 590 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2017

2 590 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 2.2d AT (200 л.с.) 4WD
  • Комплектация High-Tech
  • Год 2017
  • Пробег 136179 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 003810
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.
  • Воблер 278

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

Продаётся Hyundai Santa Fe, 2017 года выпуска.
Оригинальный ПТС и один владелец. Автомобиль приобретён у официального дилера

Комплектация автомобиля включает:
Раздельный климат-контроль для комфорта всех пассажиров.
Обогрев руля для теплых и уютных поездок в холодное время года.
Система контроля слепых зон, обеспечивающая безопасность на дороге.
Камера заднего вида, помогающая при парковке и маневрах назад.
Обогрев всех сидений, чтобы каждый пассажир чувствовал себя комфортно.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать владельцем надежного и комфортного Hyundai Santa Fe 2017!

id003810

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