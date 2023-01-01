Hyundai Santa Fe
Продаётся Hyundai Santa Fe, 2017 года выпуска.
Оригинальный ПТС и один владелец. Автомобиль приобретён у официального дилера
Комплектация автомобиля включает:
Раздельный климат-контроль для комфорта всех пассажиров.
Обогрев руля для теплых и уютных поездок в холодное время года.
Система контроля слепых зон, обеспечивающая безопасность на дороге.
Камера заднего вида, помогающая при парковке и маневрах назад.
Обогрев всех сидений, чтобы каждый пассажир чувствовал себя комфортно.
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