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Hyundai Santa Fe
2019
2 819 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2019

2 819 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение IV
  • Модификация 2.4 AT (188 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 145693 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 023895
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2359 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 188 л.с.
  • Воблер 66

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

Дорогие клиенты!
Мы с гордостью представляем вам потрясающую возможность стать обладателем автомобиля Hyundai Santa Fe 2019 года, который только что был ввезен в Россию в 2023 году.

Этот автомобиль впечатлит вас своим совершенным дизайном и высоким уровнем комфорта. Стильный экстерьер и просторный интерьер делают Hyundai Santa Fe идеальным выбором для всех, кто ценит элегантность и функциональность.

Вы можете быть уверены в качестве этого автомобиля, так как он поставляется с электронным ПТС - подтверждением его оригинальности и надежности. Выбирая Hyundai Santa Fe, вы выбираете безопасность и уверенность на дороге.

Комфорт вашей поездки будет обеспечен благодаря широкому спектру возможностей комплектации. Кондиционер поддерживает оптимальную температуру в салоне в любое время года, а камера заднего вида помогает вам безопасно парковаться и маневрировать.

Высокие технологии также присутствуют в Hyundai Santa Fe. Система контроля полосы движения обеспечивает вашу безопасность, предотвращая непреднамеренное сход с полосы, а система контроля слепых зон предупреждает об опасности при перестроении.

Инновационная функция подключения смартфона позволяет интегрировать ваш телефон с автомобилем, обеспечивая доступ к вашим любимым приложениям и мультимедийным возможностям.

Мы хотим, чтобы вы сделали осознанный выбор при покупке автомобиля. Поэтому мы предлагаем вам бесплатный отчет по данному автомобилю! Просто звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ", и наши эксперты составят для вас полный отчет, который поможет вам принять правильное решение.

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