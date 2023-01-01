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Hyundai Santa Fe
2015
2 080 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2015

2 080 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение III
  • Модификация Grand 3.3 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Style
  • Год 2015
  • Пробег 188201 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 142122
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3342 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 119

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие.
- Оригинальный ПТС.
- Двузонный климат- контроль
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Омыватель фар
- Подогрев руля
- Обогрев всех сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Третий ряд сидений
- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью
- Электрорегулировка сиденья пассажира
- Электрорегулировка руля
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Парктроник
- Магнитола (CD)

id142122

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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