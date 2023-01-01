Hyundai Santa Fe
Преимущества:
- Оригинальный ПТС
- Вентиляция передних сидений,
- Многофункциональное рулевое колесо с функцией
подогрева
- Регулировка сиденья водителя в 10
направлениях,
пассажирского в 4 направлениях
- Аудиосистема KRELL: 10 динамиков, включая
сабвуфер, внешний усилитель, эквалайзер, USB,
AUX, iPod.
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия
(EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Автоматическое включение аварийной -
сигнализации при экстренном торможении
- Система электронного контроля устойчивости
(ESP)
- Система помощи при спуске с горы (DAC)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
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