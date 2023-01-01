Hyundai Santa Fe

Преимущества:

- Оригинальный ПТС

- Вентиляция передних сидений,

- Многофункциональное рулевое колесо с функцией

подогрева

- Регулировка сиденья водителя в 10

направлениях,

пассажирского в 4 направлениях

- Аудиосистема KRELL: 10 динамиков, включая

сабвуфер, внешний усилитель, эквалайзер, USB,

AUX, iPod.

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения тормозного усилия

(EBD)

- Вспомогательная система торможения (BAS)

- Автоматическое включение аварийной -

сигнализации при экстренном торможении

- Система электронного контроля устойчивости

(ESP)

- Система помощи при спуске с горы (DAC)

- Система помощи при старте на подъеме (HAC)

- Переключатель режимов движения

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