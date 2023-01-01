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Hyundai Santa Fe
2019
3 295 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2019

3 295 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AT (200 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 117278 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 143507
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.
  • Воблер 25

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

Преимущества:

-Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Круиз-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Система «старт-стоп»
- Дачтик света и дождя
- Система удержания в полосе
- Отделка кожей рулевого колеса
- Навигация
- Климат-контроль 2-х зонный
- Вентиляция передних сидений
- Подогрев передних и задних сидений
- Подогрев руля
- Бесключевой доступ
- Система AUTO HOLD
- Передние и задние датчики парковки
- Камера заднего вида
- Электропривод водительского сидения

id143507

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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