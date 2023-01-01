Hyundai Santa Fe
Преимущества:
-Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Круиз-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Система «старт-стоп»
- Дачтик света и дождя
- Система удержания в полосе
- Отделка кожей рулевого колеса
- Навигация
- Климат-контроль 2-х зонный
- Вентиляция передних сидений
- Подогрев передних и задних сидений
- Подогрев руля
- Бесключевой доступ
- Система AUTO HOLD
- Передние и задние датчики парковки
- Камера заднего вида
- Электропривод водительского сидения
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