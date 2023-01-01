Hyundai Santa Fe
Преимущества:
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Car Play/Android Auto
- Премиальная аудиосистема
- Навигационная система
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная оптика
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Вентиляция передних сидений
- Панорамное остекление крыши
- Проекция показаний спидометра на лобовое стекло
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод багажной двери
- Обогрев всех сидений
- Мультифункциональный руль с обогревом
- Система контроля слепых зон
- Система контроль полосы движения
- Датчики света и дождя
- Система помощи при спуске
- Круиз-контроль
- Раздельный климат-контроль
- Датчики парковки спереди и сзади
061301