Hyundai Santa Fe

Преимущества:

- 1 владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона

- Car Play/Android Auto

- Премиальная аудиосистема

- Навигационная система

- Камеры кругового обзора

- Светодиодная оптика

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Вентиляция передних сидений

- Панорамное остекление крыши

- Проекция показаний спидометра на лобовое стекло

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Электропривод багажной двери

- Обогрев всех сидений

- Мультифункциональный руль с обогревом

- Система контроля слепых зон

- Система контроль полосы движения

- Датчики света и дождя

- Система помощи при спуске

- Круиз-контроль

- Раздельный климат-контроль

- Датчики парковки спереди и сзади

061301