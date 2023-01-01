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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Hyundai Santa Fe
2018
4 080 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2018

4 080 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AT (200 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 57002 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 163
  • VIN 061301
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2199 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

Преимущества:
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Car Play/Android Auto
- Премиальная аудиосистема
- Навигационная система
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная оптика
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Вентиляция передних сидений
- Панорамное остекление крыши
- Проекция показаний спидометра на лобовое стекло
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод багажной двери
- Обогрев всех сидений
- Мультифункциональный руль с обогревом
- Система контроля слепых зон
- Система контроль полосы движения
- Датчики света и дождя
- Система помощи при спуске
- Круиз-контроль
- Раздельный климат-контроль
- Датчики парковки спереди и сзади

061301

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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