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Hyundai Santa Fe
2018
3 469 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2018

3 469 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0 AT (235 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 68076 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 29
  • VIN 013347
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1998 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 235 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

Преимущества:
- Климат контроль двух зонный
- Стекла дверей с антибликовым покрытием
- Подогрев передних и задних сидений
- Легкосплавные диски
- Датчик дождя
- Датчик света
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Регулировка сиденья водителя (электропривод)
- Передние и задние датчики парковки
- Камера заднего вида
- Мультимедийная система
- Навигационная система 10,25'' с поддержкой Apple Carplay и Android Auto
- Система удержания автомобиля в разметке
- Предупреждение о начале движения впередиидущего автомобиля (LVDA)
- Система контроля внимания водителя (DAW)
- Светодиодные фары

013347

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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