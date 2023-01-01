Hyundai Santa Fe
Преимущества:
- Климат контроль двух зонный
- Стекла дверей с антибликовым покрытием
- Подогрев передних и задних сидений
- Легкосплавные диски
- Датчик дождя
- Датчик света
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Регулировка сиденья водителя (электропривод)
- Передние и задние датчики парковки
- Камера заднего вида
- Мультимедийная система
- Навигационная система 10,25'' с поддержкой Apple Carplay и Android Auto
- Система удержания автомобиля в разметке
- Предупреждение о начале движения впередиидущего автомобиля (LVDA)
- Система контроля внимания водителя (DAW)
- Светодиодные фары
013347