Hyundai Santa Fe

Преимущества:

- Климат контроль двух зонный

- Стекла дверей с антибликовым покрытием

- Подогрев передних и задних сидений

- Легкосплавные диски

- Датчик дождя

- Датчик света

- Обогрев зеркал

- Подогрев руля

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Регулировка сиденья водителя (электропривод)

- Передние и задние датчики парковки

- Камера заднего вида

- Мультимедийная система

- Навигационная система 10,25'' с поддержкой Apple Carplay и Android Auto

- Система удержания автомобиля в разметке

- Предупреждение о начале движения впередиидущего автомобиля (LVDA)

- Система контроля внимания водителя (DAW)

- Светодиодные фары

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