Hyundai Santa Fe

Преимущества:

- Электронный ПТС, без владельцев

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Комплектация Calligraphy:

- Система помощи при экстренном торможении

- Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC, DAC)

- Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM)

- Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB)

- Передние датчики парковки

- Задние датчики парковки

- Система мониторинга давления в шинах

- Выбор режима движения (Drive Mode Select)

- Multi-Terrain Control

- Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал

- Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA)

- Система предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JX)

- Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA)

- Система автоматического управления дальним светом (HBA)

- Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA)

- Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA)

- Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) с функцией удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA)

- Система слежения за состоянием водителя (DAW)

- Система безопасного выхода (SEA), электропривод "детского замка"

- Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA)

- Система дистанционной парковки (RSPA)

- Система автоматического торможения перед препятствием сзади (PCA-R)

- Система камер кругового обзора (SVM)

- Система обзора слепых зон (BVM)

- Система распознавания дорожных знаков (ISLW)

- Проекция показаний приборов на лобовое стекло

- Система автоматического выравнивания высоты кузова

- Электропривод и обогрев наружных зеркал

- Электропривод складывания наружных зеркал

- Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя

- Датчик дождя

- Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла

- Электрический обогреватель воздуха в салоне

- Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция и подогрев сиденья водителя)

- Подогрев руля и передних сидений

- Подогрев задних сидений

- Отделка руля перфорированной кожей

- Электронный селектор АКПП (переключение кнопками)

- Подрулевые лепестки переключения передач

- Электрорегулировка сиденья водителя в 14 направлениях

- Память настроек сиденья водителя (для двух водителей; сиденье, наружные зеркала)

- Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях

- Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья

- Вентиляция передних сидений

- Центральный подлокотник с отсеком для хранения вещей

- Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)

- Регулировка продольного смещения и угла наклона сидений второго ряда

- Складывание спинки второго ряда одним нажатием из багажника

- Аудиосистема премиум-класса KRELL: 10 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель

- Управление аудиосистемой на руле/Bluetooth для 2-х устройств (функция позволяет одновременно использовать два смартфона (один для звонков, второй для прослушивания музыки))/Apple CarPlay™/Android Auto™

- Навигационная система с 10,25" экраном и информацией о "пробках"

- Разъемы USB для сидений первого и второго ряда

- Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi)

- Цифровая панель приборов с цветным экраном 12,3"

- Розетка 12 В в багажном отделении

- Сетка для фиксации багажа

- Шторка багажника

- Самозатемняющееся зеркало заднего вида

- Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания

- Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя

- Шторки на задних боковых стеклах

- Премиальный дорожный набор

- Отделка сидений премиальной кожей Nappa

- Отделка потолка замшей

- Алюминиевая накладка центральной консоли

- Контурная подсветка интерьера

- Легкосплавные диски 20'' уникального дизайна с шинами 255/45 R20 (Continental)

- Остекление с дополнительной шумоизоляцией (лобовое и передние боковые стекла)

- Передние и задние брызговики

- Защита порогов от загрязнения

- Рейлинги на крыше

- Решетка радиатора в темном хроме

- Хромированные боковые молдинги, элементы на заднем бампере и двери багажника

- Пластиковые элементы экстерьера, окрашенные в цвет кузова

- Тонировка стекол задней части салона (стекла задних боковых дверей и багажника)

- Светодиодные фары проекционного типа

- Светодиодные дневные ходовые огни

- Светодиодные передние габаритные огни

- Датчик света

- Задние фонари со светодиодами

- Подсветка околодверного пространства

- Логотипы "Santa Fe" в подсветке околодверного пространства

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