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Hyundai Santa Fe
2020
4 520 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2020

4 520 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.2d AMT (202 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2020
  • Пробег 7995 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 128
  • VIN 355408
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2151 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

Преимущества:

- Электронный ПТС, без владельцев
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Комплектация Calligraphy:
- Система помощи при экстренном торможении
- Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC, DAC)
- Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM)
- Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB)
- Передние датчики парковки
- Задние датчики парковки
- Система мониторинга давления в шинах
- Выбор режима движения (Drive Mode Select)
- Multi-Terrain Control
- Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал
- Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA)
- Система предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JX)
- Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA)
- Система автоматического управления дальним светом (HBA)
- Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA)
- Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA)
- Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) с функцией удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA)
- Система слежения за состоянием водителя (DAW)
- Система безопасного выхода (SEA), электропривод "детского замка"
- Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA)
- Система дистанционной парковки (RSPA)
- Система автоматического торможения перед препятствием сзади (PCA-R)
- Система камер кругового обзора (SVM)
- Система обзора слепых зон (BVM)
- Система распознавания дорожных знаков (ISLW)
- Проекция показаний приборов на лобовое стекло
- Система автоматического выравнивания высоты кузова
- Электропривод и обогрев наружных зеркал
- Электропривод складывания наружных зеркал
- Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя
- Датчик дождя
- Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла
- Электрический обогреватель воздуха в салоне
- Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция и подогрев сиденья водителя)
- Подогрев руля и передних сидений
- Подогрев задних сидений
- Отделка руля перфорированной кожей
- Электронный селектор АКПП (переключение кнопками)
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Электрорегулировка сиденья водителя в 14 направлениях
- Память настроек сиденья водителя (для двух водителей; сиденье, наружные зеркала)
- Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях
- Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья
- Вентиляция передних сидений
- Центральный подлокотник с отсеком для хранения вещей
- Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
- Регулировка продольного смещения и угла наклона сидений второго ряда
- Складывание спинки второго ряда одним нажатием из багажника
- Аудиосистема премиум-класса KRELL: 10 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель
- Управление аудиосистемой на руле/Bluetooth для 2-х устройств (функция позволяет одновременно использовать два смартфона (один для звонков, второй для прослушивания музыки))/Apple CarPlay™/Android Auto™
- Навигационная система с 10,25" экраном и информацией о "пробках"
- Разъемы USB для сидений первого и второго ряда
- Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi)
- Цифровая панель приборов с цветным экраном 12,3"
- Розетка 12 В в багажном отделении
- Сетка для фиксации багажа
- Шторка багажника
- Самозатемняющееся зеркало заднего вида
- Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания
- Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
- Шторки на задних боковых стеклах
- Премиальный дорожный набор
- Отделка сидений премиальной кожей Nappa
- Отделка потолка замшей
- Алюминиевая накладка центральной консоли
- Контурная подсветка интерьера
- Легкосплавные диски 20'' уникального дизайна с шинами 255/45 R20 (Continental)
- Остекление с дополнительной шумоизоляцией (лобовое и передние боковые стекла)
- Передние и задние брызговики
- Защита порогов от загрязнения
- Рейлинги на крыше
- Решетка радиатора в темном хроме
- Хромированные боковые молдинги, элементы на заднем бампере и двери багажника
- Пластиковые элементы экстерьера, окрашенные в цвет кузова
- Тонировка стекол задней части салона (стекла задних боковых дверей и багажника)
- Светодиодные фары проекционного типа
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Светодиодные передние габаритные огни
- Датчик света
- Задние фонари со светодиодами
- Подсветка околодверного пространства
- Логотипы "Santa Fe" в подсветке околодверного пространства

355408

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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