Hyundai Santa Fe
Преимущества:
- Электронный ПТС, без владельцев
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Комплектация Calligraphy:
- Система помощи при экстренном торможении
- Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC, DAC)
- Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM)
- Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB)
- Передние датчики парковки
- Задние датчики парковки
- Система мониторинга давления в шинах
- Выбор режима движения (Drive Mode Select)
- Multi-Terrain Control
- Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал
- Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA)
- Система предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JX)
- Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA)
- Система автоматического управления дальним светом (HBA)
- Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA)
- Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA)
- Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) с функцией удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA)
- Система слежения за состоянием водителя (DAW)
- Система безопасного выхода (SEA), электропривод "детского замка"
- Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA)
- Система дистанционной парковки (RSPA)
- Система автоматического торможения перед препятствием сзади (PCA-R)
- Система камер кругового обзора (SVM)
- Система обзора слепых зон (BVM)
- Система распознавания дорожных знаков (ISLW)
- Проекция показаний приборов на лобовое стекло
- Система автоматического выравнивания высоты кузова
- Электропривод и обогрев наружных зеркал
- Электропривод складывания наружных зеркал
- Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя
- Датчик дождя
- Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла
- Электрический обогреватель воздуха в салоне
- Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция и подогрев сиденья водителя)
- Подогрев руля и передних сидений
- Подогрев задних сидений
- Отделка руля перфорированной кожей
- Электронный селектор АКПП (переключение кнопками)
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Электрорегулировка сиденья водителя в 14 направлениях
- Память настроек сиденья водителя (для двух водителей; сиденье, наружные зеркала)
- Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях
- Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья
- Вентиляция передних сидений
- Центральный подлокотник с отсеком для хранения вещей
- Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
- Регулировка продольного смещения и угла наклона сидений второго ряда
- Складывание спинки второго ряда одним нажатием из багажника
- Аудиосистема премиум-класса KRELL: 10 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель
- Управление аудиосистемой на руле/Bluetooth для 2-х устройств (функция позволяет одновременно использовать два смартфона (один для звонков, второй для прослушивания музыки))/Apple CarPlay™/Android Auto™
- Навигационная система с 10,25" экраном и информацией о "пробках"
- Разъемы USB для сидений первого и второго ряда
- Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi)
- Цифровая панель приборов с цветным экраном 12,3"
- Розетка 12 В в багажном отделении
- Сетка для фиксации багажа
- Шторка багажника
- Самозатемняющееся зеркало заднего вида
- Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания
- Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
- Шторки на задних боковых стеклах
- Премиальный дорожный набор
- Отделка сидений премиальной кожей Nappa
- Отделка потолка замшей
- Алюминиевая накладка центральной консоли
- Контурная подсветка интерьера
- Легкосплавные диски 20'' уникального дизайна с шинами 255/45 R20 (Continental)
- Остекление с дополнительной шумоизоляцией (лобовое и передние боковые стекла)
- Передние и задние брызговики
- Защита порогов от загрязнения
- Рейлинги на крыше
- Решетка радиатора в темном хроме
- Хромированные боковые молдинги, элементы на заднем бампере и двери багажника
- Пластиковые элементы экстерьера, окрашенные в цвет кузова
- Тонировка стекол задней части салона (стекла задних боковых дверей и багажника)
- Светодиодные фары проекционного типа
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Светодиодные передние габаритные огни
- Датчик света
- Задние фонари со светодиодами
- Подсветка околодверного пространства
- Логотипы "Santa Fe" в подсветке околодверного пространства
355408