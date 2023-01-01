Hyundai Santa Fe

Преимущества:

- Оригинальный ПТС

- 2 владельца

- Сигнализация StarLine с автозапуском, меткой и приложением

- Камера 360°

- Адаптивный круиз-контроль

- Охлаждаемый перчаточный ящик

- Система автоматической парковки

- Система адаптивного освещения

- Система управления дальним светом

- Третий ряд сидений

- Вентиляция передних сидений

- Отделка потолка черного цвета

- Солнцезащитные шторки в задних дверях

- Система предотвращения столкновения

- Система контроля за полосой движения

- Система помощи при старте в гору (HSA)

- Датчик усталости водителя

003136