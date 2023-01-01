Hyundai Santa Fe
Преимущества:
- Оригинальный ПТС
- 2 владельца
- Сигнализация StarLine с автозапуском, меткой и приложением
- Камера 360°
- Адаптивный круиз-контроль
- Охлаждаемый перчаточный ящик
- Система автоматической парковки
- Система адаптивного освещения
- Система управления дальним светом
- Третий ряд сидений
- Вентиляция передних сидений
- Отделка потолка черного цвета
- Солнцезащитные шторки в задних дверях
- Система предотвращения столкновения
- Система контроля за полосой движения
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Датчик усталости водителя
003136