Hyundai Santa Fe
Преимущества:
- Автомобиль ввезен из Казахстана в 2023 году
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Максимальная комлплектация High-Tech 7 мест + Exclusive
- Подогрев задних сидений
- Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания
- Комбинация натуральной кожи в отделке интерьера
- Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
- Удаленный запуск двигателя
- Передние датчики парковки
- Электропривод складывания наружных зеркал
- Хромированные решетка радиатора, боковые молдинги и элементы заднего бампера
- Подсветка околодверного пространства
- Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi)
- Самозатемняющееся зеркало заднего вида
- Светодиодные фары проекционного типа
- Навигационная система5) с 10,25" экраном и информацией о "пробках"
- Телематические сервисы Bluelink
-дистанционный запуск двигателя, настройка температуры в салоне, управление опциями
подогрева и др.
- Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция и подогрев сиденья водителя)
- Аудиосистема премиум-класса HARMAN/KARDON: 10 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель
- Цифровая панель приборов с цветным экраном 12,3"
- Контурная подсветка интерьера
- Электрорегулировка сиденья водителя в 14 направлениях
- Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях
- Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья
- Память настроек сиденья водителя (для двух водителей; сиденье, наружные зеркала)
- Вентиляция передних сидений
-Торможение перед препятствием спереди (FCA)
- Cистема предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JT)
- Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA)
- Система автоматического управления дальним светом (HBA)
- Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA)
- Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA)
- Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) с функцией удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA)
- Система слежения за состоянием водителя (DAW)
- Система безопасного выхода (SEA), электропривод "детского замка"
- Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA)
- Система дистанционной парковки (RSPA)
- Система автоматического торможения перед препятствием сзади (PCA-R)
- Система камер кругового обзора (SVM)
- Система обзора слепых зон (BVM)
- Система распознавания дорожных знаков (ISLW)
- Проекция показаний приборов на лобовое стекло
- Система автоматического выравнивания высоты кузова
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