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Hyundai Santa Fe
2023
5 940 000 ₽
Возможна доставка
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Hyundai Santa Fe 2023

5 940 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 3.5 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация High-Tech 7 мест + Exclusive
  • Год 2023
  • Пробег 8136 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 121
  • VIN 474865
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3470 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

Преимущества:
- Автомобиль ввезен из Казахстана в 2023 году
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Максимальная комлплектация High-Tech 7 мест + Exclusive
- Подогрев задних сидений
- Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания
- Комбинация натуральной кожи в отделке интерьера
- Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
- Удаленный запуск двигателя
- Передние датчики парковки
- Электропривод складывания наружных зеркал
- Хромированные решетка радиатора, боковые молдинги и элементы заднего бампера
- Подсветка околодверного пространства
- Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi)
- Самозатемняющееся зеркало заднего вида
- Светодиодные фары проекционного типа
- Навигационная система5) с 10,25" экраном и информацией о "пробках"
- Телематические сервисы Bluelink
-дистанционный запуск двигателя, настройка температуры в салоне, управление опциями
подогрева и др.
- Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция и подогрев сиденья водителя)
- Аудиосистема премиум-класса HARMAN/KARDON: 10 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель
- Цифровая панель приборов с цветным экраном 12,3"  
- Контурная подсветка интерьера
- Электрорегулировка сиденья водителя в 14 направлениях
- Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях
- Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья
- Память настроек сиденья водителя (для двух водителей; сиденье, наружные зеркала)
- Вентиляция передних сидений
-Торможение перед препятствием спереди (FCA)
- Cистема предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JT)
- Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA)
- Система автоматического управления дальним светом (HBA)
- Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA)
- Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA)
- Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) с функцией удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA)
- Система слежения за состоянием водителя (DAW)
- Система безопасного выхода (SEA), электропривод "детского замка"
- Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA)
- Система дистанционной парковки (RSPA)
- Система автоматического торможения перед препятствием сзади (PCA-R)
- Система камер кругового обзора (SVM)
- Система обзора слепых зон (BVM)
- Система распознавания дорожных знаков (ISLW)
- Проекция показаний приборов на лобовое стекло
- Система автоматического выравнивания высоты кузова

474865

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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