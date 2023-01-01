Hyundai Santa Fe

Преимущества:

- Автомобиль ввезен из Казахстана в 2023 году

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Максимальная комлплектация High-Tech 7 мест + Exclusive

- Подогрев задних сидений

- Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания

- Комбинация натуральной кожи в отделке интерьера

- Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя

- Удаленный запуск двигателя

- Передние датчики парковки

- Электропривод складывания наружных зеркал

- Хромированные решетка радиатора, боковые молдинги и элементы заднего бампера

- Подсветка околодверного пространства

- Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi)

- Самозатемняющееся зеркало заднего вида

- Светодиодные фары проекционного типа

- Навигационная система5) с 10,25" экраном и информацией о "пробках"

- Телематические сервисы Bluelink

-дистанционный запуск двигателя, настройка температуры в салоне, управление опциями

подогрева и др.

- Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция и подогрев сиденья водителя)

- Аудиосистема премиум-класса HARMAN/KARDON: 10 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель

- Цифровая панель приборов с цветным экраном 12,3"  

- Контурная подсветка интерьера

- Электрорегулировка сиденья водителя в 14 направлениях

- Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях

- Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья

- Память настроек сиденья водителя (для двух водителей; сиденье, наружные зеркала)

- Вентиляция передних сидений

-Торможение перед препятствием спереди (FCA)

- Cистема предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JT)

- Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA)

- Система автоматического управления дальним светом (HBA)

- Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA)

- Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA)

- Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) с функцией удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA)

- Система слежения за состоянием водителя (DAW)

- Система безопасного выхода (SEA), электропривод "детского замка"

- Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA)

- Система дистанционной парковки (RSPA)

- Система автоматического торможения перед препятствием сзади (PCA-R)

- Система камер кругового обзора (SVM)

- Система обзора слепых зон (BVM)

- Система распознавания дорожных знаков (ISLW)

- Проекция показаний приборов на лобовое стекло

- Система автоматического выравнивания высоты кузова

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