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Hyundai Santa Fe
2020
4 379 000 ₽
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Hyundai Santa Fe 2020

4 379 000 ₽
Возможна доставка
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Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Santa Fe
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.2d AMT (202 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2020
  • Пробег 26597 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 247
  • VIN 312896
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2151 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Santa Fe

Преимущества:
- Электронный ПТС
- Подогрев всех сидений
- Обогрев руля
- Электронная приборная панель.
- Круиз-контроль
- Премиальная аудиосистема KRELL
- Датчик света и дождя
- Адаптивный круиз-контроль
- Боковые шторки для задних стекл боковых дверей
- Система удержания в полосе
- Система контроля слепых зон
- Система выбора режима движения (Еco,Comfort,Snow,Mud,Sand,Smart,
Sport)
- Разъемы для задних пассажиров для подзарядки телефонов
- Вентиляция передних сидений
- Навигационная система
- Камера 360°
- Бесключевой доступ и запуск с кнопки двигателя

312896

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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