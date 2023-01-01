Hyundai Santa Fe
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Подогрев всех сидений
- Обогрев руля
- Электронная приборная панель.
- Круиз-контроль
- Премиальная аудиосистема KRELL
- Датчик света и дождя
- Адаптивный круиз-контроль
- Боковые шторки для задних стекл боковых дверей
- Система удержания в полосе
- Система контроля слепых зон
- Система выбора режима движения (Еco,Comfort,Snow,Mud,Sand,Smart,
Sport)
- Разъемы для задних пассажиров для подзарядки телефонов
- Вентиляция передних сидений
- Навигационная система
- Камера 360°
- Бесключевой доступ и запуск с кнопки двигателя
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