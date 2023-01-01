Hyundai Santa Fe

Преимущества:

- Электронный ПТС

- Подогрев всех сидений

- Обогрев руля

- Электронная приборная панель.

- Круиз-контроль

- Премиальная аудиосистема KRELL

- Датчик света и дождя

- Адаптивный круиз-контроль

- Боковые шторки для задних стекл боковых дверей

- Система удержания в полосе

- Система контроля слепых зон

- Система выбора режима движения (Еco,Comfort,Snow,Mud,Sand,Smart,

Sport)

- Разъемы для задних пассажиров для подзарядки телефонов

- Вентиляция передних сидений

- Навигационная система

- Камера 360°

- Бесключевой доступ и запуск с кнопки двигателя

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