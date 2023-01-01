Hyundai Solaris

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Hyundai Solaris 2020 года выпуска. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и уже имел двух владельцев. Кузов автомобиля покрыт заводским лакокрасочным покрытием.

Hyundai Solaris 2020 - это не просто автомобиль, это комфорт и стиль. Автомобиль оснащен мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, диодной головной оптикой, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, обогревом всех сидений, обогревом лобового стекла, климат-контролем, мультифункциональным рулевым колесом с обогревом, датчиками света и дождя, датчиками парковки передних и задних, электроприводом боковых зеркал и датчиками давления в шинах.

По данному автомобилю предоставляется бесплатный отчет. Звоните нам прямо сейчас и называйте кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет. Сделайте выбор в пользу Hyundai Solaris 2020 и наслаждайтесь комфортом и стилем!

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