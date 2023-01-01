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Hyundai Solaris
2020
1 839 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Hyundai Solaris 2020

1 839 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Solaris
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 28729 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN 213595
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 80

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Solaris

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Hyundai Solaris 2020 года выпуска. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и уже имел двух владельцев. Кузов автомобиля покрыт заводским лакокрасочным покрытием.

Hyundai Solaris 2020 - это не просто автомобиль, это комфорт и стиль. Автомобиль оснащен мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, диодной головной оптикой, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, обогревом всех сидений, обогревом лобового стекла, климат-контролем, мультифункциональным рулевым колесом с обогревом, датчиками света и дождя, датчиками парковки передних и задних, электроприводом боковых зеркал и датчиками давления в шинах.

По данному автомобилю предоставляется бесплатный отчет. Звоните нам прямо сейчас и называйте кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет. Сделайте выбор в пользу Hyundai Solaris 2020 и наслаждайтесь комфортом и стилем!

id213595

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