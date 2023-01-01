Hyundai Solaris

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить Вам один из самых популярных автомобилей на рынке – Hyundai Solaris 2019 года выпуска! Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет всего одного владельца, а также оригинальный ПТС.

Автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие и выглядит как только что с конвейера. Благодаря своей популярности это один из самых продаваемых автомобилей в нашей сети дилеров.

Следует добавить, что автомобиль действительно заслуживает Вашего внимания как потенциального клиента! Вы не пожалеете – комфорт, удобство и безопасность – все это есть в этом автомобиле.

Не забывайте, что Вы можете получить бесплатный отчет по данному автомобилю, если свяжетесь с нами прямо сейчас, назовете кодовое слово ФРЕШ и заинтересуетесь приобретением автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, и получите не только бесплатный отчет, но и выпишите себе уникальное предложение по покупке автомобиля мечты!

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