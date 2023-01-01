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Hyundai Solaris
2021
1 950 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Solaris 2021

1 950 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Solaris
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Комплектация Elegance
  • Год 2021
  • Пробег 27520 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 296893
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 79

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Solaris

Дорогие друзья!
Сегодня мы рады предложить Вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Hyundai Solaris, 2021 года выпуска. Этот прекрасный автомобиль приобретался у официального дилера и имеет только одного владельца, что является гарантией его отличного технического состояния.

Hyundai Solaris, это автомобиль, который сочетает в себе высокое качество, надежность и комфорт. Комплектация этого автомобиля включает мультимедийную систему с функцией подключения смартфона, камеру заднего вида, электрообогрев лобового стекла и обогрев руля, что позволит Вам наслаждаться комфортными поездками в любое время года.

Мы уверены, что автомобиль Hyundai Solaris станет для Вас надежным спутником на дорогах. И мы готовы предоставить Вам все необходимые документы, включая электронный ПТС.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут с выбором автомобиля, который подойдет именно Вам.

Не упускайте свой шанс стать обладателем автомобиля Hyundai Solaris, 2021 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас и получайте уникальные предложения!

id296893

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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