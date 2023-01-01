Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Hyundai Solaris
2012
830 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Hyundai Solaris 2012

830 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Solaris
  • Поколение I
  • Модификация 1.4 AT (107 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 113662 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Красный
  • VIN 134643
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1396 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 107 л.с.
  • Воблер 178

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Hyundai Solaris

Вы ищете надежное и экономичное авто для своей семьи? Тогда обратите внимание на Hyundai Solaris, модель 2012 года с пробегом 113662 км. Этот красный седан – прекрасный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

Автомобиль оснащен мощным бензиновым двигателем объемом 1396 см3 и автоматической коробкой передач, что обеспечивает плавное переключение передач и максимальный комфорт во время поездок. Мощность двигателя составляет 107 л.с., что позволяет Solaris легко ускоряться и маневрировать на дороге.

Кроме того, этот автомобиль обладает классическим автоматом, который увеличит комфорт вождения, а также кондиционером для поддержания комфортной температуры в салоне в любую погоду. Подогрев передних сидений и задние парктроники добавят дополнительный комфорт и удобство в использовании.

Hyundai Solaris – это надежный автомобиль с передним приводом и левым рулем, который обеспечит Вам безопасность и комфорт во время поездок. Не упустите возможность приобрести этот автомобиль по выгодной цене и наслаждаться его преимуществами. Звоните и приезжайте на тест-драйв уже сегодня!

id134643

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Hyundai

Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson

Hyundai Tucson
2008

750 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2018

1 329 000 ₽

Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta

Hyundai Creta
2020

1 699 000 ₽

Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson

Hyundai Tucson
2019

2 800 000 ₽

Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40

Hyundai i40
2013

960 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2013

800 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2015

1 100 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2016

798 000 ₽

Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta

Hyundai Creta
2018

1 947 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2012

749 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа