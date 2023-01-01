Hyundai Solaris

Вы ищете надежное и экономичное авто для своей семьи? Тогда обратите внимание на Hyundai Solaris, модель 2012 года с пробегом 113662 км. Этот красный седан – прекрасный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

Автомобиль оснащен мощным бензиновым двигателем объемом 1396 см3 и автоматической коробкой передач, что обеспечивает плавное переключение передач и максимальный комфорт во время поездок. Мощность двигателя составляет 107 л.с., что позволяет Solaris легко ускоряться и маневрировать на дороге.

Кроме того, этот автомобиль обладает классическим автоматом, который увеличит комфорт вождения, а также кондиционером для поддержания комфортной температуры в салоне в любую погоду. Подогрев передних сидений и задние парктроники добавят дополнительный комфорт и удобство в использовании.

Hyundai Solaris – это надежный автомобиль с передним приводом и левым рулем, который обеспечит Вам безопасность и комфорт во время поездок. Не упустите возможность приобрести этот автомобиль по выгодной цене и наслаждаться его преимуществами. Звоните и приезжайте на тест-драйв уже сегодня!

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