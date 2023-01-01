Hyundai Solaris

Хотите купить надежный и стильный автомобиль? Тогда обратите внимание на Hyundai Solaris 2019 года выпуска! Этот седан обладает мощным двигателем на 123 л.с., который позволит вам быстро и легко перемещаться по городу и за его пределами.

Кроме того, Solaris имеет автоматическую коробку передач, что делает управление машиной еще более комфортным и удобным. А благодаря переднему приводу вы сможете без проблем проехать по любому дорожному покрытию.

Стильный белый цвет кузова и заводское лакокрасочное покрытие сделают ваш автомобиль неповторимым и привлекательным на любой дороге. К тому же, левый руль и бензиновый двигатель делают Solaris идеальным выбором для наших дорог.

Не упустите возможность купить Hyundai Solaris 2019 года выпуска уже сегодня и наслаждаться комфортом и стилем на дорогах!

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