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Hyundai Solaris
2019
1 455 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Hyundai Solaris 2019

1 455 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Solaris
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 71223 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 158595
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 217

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Solaris

Хотите купить надежный и стильный автомобиль? Тогда обратите внимание на Hyundai Solaris 2019 года выпуска! Этот седан обладает мощным двигателем на 123 л.с., который позволит вам быстро и легко перемещаться по городу и за его пределами.

Кроме того, Solaris имеет автоматическую коробку передач, что делает управление машиной еще более комфортным и удобным. А благодаря переднему приводу вы сможете без проблем проехать по любому дорожному покрытию.

Стильный белый цвет кузова и заводское лакокрасочное покрытие сделают ваш автомобиль неповторимым и привлекательным на любой дороге. К тому же, левый руль и бензиновый двигатель делают Solaris идеальным выбором для наших дорог.

Не упустите возможность купить Hyundai Solaris 2019 года выпуска уже сегодня и наслаждаться комфортом и стилем на дорогах!

id158595

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