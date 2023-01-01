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Hyundai Solaris
2013
950 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai Solaris 2013

950 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
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Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Solaris
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Комплектация Comfort
  • Год 2013
  • Пробег 154189 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Красный
  • VIN 212233
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 158

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 14
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Hyundai Solaris

Представляем вам отличный автомобиль Hyundai Solaris 2013 года выпуска. Это надежный и практичный седан красного цвета, который имеет все необходимые характеристики для комфортной езды.

Оснащенный бензиновым двигателем объемом 1591 см3 и мощностью 123 л.c, этот автомобиль обеспечит вам быстрый разгон и надежную работу на дороге. КПП автомат и передний привод помогут вам легко управлять автомобилем, а системы ABS, антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости обеспечат безопасность в любых условиях.

Автомобиль также оснащен фронтальными подушками безопасности и камерой заднего вида, чтобы вы могли чувствовать себя в полной безопасности во время поездки. Кондиционер и бортовой компьютер сделают вашу поездку максимально комфортной и приятной.

Легкосплавные диски диаметром 14 дюймов и усилитель рулевого управления – это еще два преимущества этого автомобиля.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы рады будем ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о Hyundai Solaris 2013.

id212233

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