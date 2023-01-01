Hyundai Solaris

Представляем вам отличный автомобиль Hyundai Solaris 2013 года выпуска. Это надежный и практичный седан красного цвета, который имеет все необходимые характеристики для комфортной езды.

Оснащенный бензиновым двигателем объемом 1591 см3 и мощностью 123 л.c, этот автомобиль обеспечит вам быстрый разгон и надежную работу на дороге. КПП автомат и передний привод помогут вам легко управлять автомобилем, а системы ABS, антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости обеспечат безопасность в любых условиях.

Автомобиль также оснащен фронтальными подушками безопасности и камерой заднего вида, чтобы вы могли чувствовать себя в полной безопасности во время поездки. Кондиционер и бортовой компьютер сделают вашу поездку максимально комфортной и приятной.

Легкосплавные диски диаметром 14 дюймов и усилитель рулевого управления – это еще два преимущества этого автомобиля.

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