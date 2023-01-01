Hyundai Solaris

Уважаемые покупатели,

Мы рады представить вам автомобиль Hyundai Solaris 2020 года выпуска, который был приобретен только у официального дилера и видел всего одного владельца. Наша компания всегда гарантирует качество и надежность продукции, поэтому вы можете быть уверены в безопасности этого автомобиля.

Этот Hyundai Solaris оснащен электронным ПТС, что является дополнительным подтверждением его достоверности и прозрачности сделки. Кроме того, он обладает рядом превосходных характеристик, которые делают его идеальным выбором для всех типов водителей.

Внутри автомобиля вы найдете кондиционер, который поддерживает комфортную температуру в любую погоду, а также систему обогрева передних сидений, которая обеспечивает уют и тепло в прохладные дни. Электропривод и обогрев зеркал - это дополнительные опции, которые позволяют настроить автомобиль по вашим индивидуальным потребностям.

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