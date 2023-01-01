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Hyundai Solaris
2020
1 499 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai Solaris 2020

1 499 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Solaris
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 86164 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 226782
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 195

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Solaris

Уважаемые покупатели,

Мы рады представить вам автомобиль Hyundai Solaris 2020 года выпуска, который был приобретен только у официального дилера и видел всего одного владельца. Наша компания всегда гарантирует качество и надежность продукции, поэтому вы можете быть уверены в безопасности этого автомобиля.

Этот Hyundai Solaris оснащен электронным ПТС, что является дополнительным подтверждением его достоверности и прозрачности сделки. Кроме того, он обладает рядом превосходных характеристик, которые делают его идеальным выбором для всех типов водителей.

Внутри автомобиля вы найдете кондиционер, который поддерживает комфортную температуру в любую погоду, а также систему обогрева передних сидений, которая обеспечивает уют и тепло в прохладные дни. Электропривод и обогрев зеркал - это дополнительные опции, которые позволяют настроить автомобиль по вашим индивидуальным потребностям.

Компания всегда готова предложить нашим клиентам лучшие условия покупки, поэтому мы предлагаем специальную акцию для всех желающих приобрести этот автомобиль. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать оптимальные условия приобретения.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля Hyundai Solaris 2020 года выпуска. Ждем вашего звонка!

id226782

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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