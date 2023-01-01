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Hyundai Solaris
2018
1 245 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Solaris 2018

1 245 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Solaris
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 MT (123 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 83186 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 106090
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 7

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Solaris

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам бестселлер Hyundai Solaris 2018 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Этот автомобиль имеет оригинальный ПТС и только двух владельцев, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Hyundai Solaris - это один из самых популярных автомобилей на рынке, который заслуженно завоевал сердца многих автолюбителей. Он отличается не только стильным дизайном, но и комфортабельностью, экономичностью и надежностью.

Автомобиль оснащен кондиционером, который поддерживает оптимальную температуру в салоне в любую погоду, а также обогревом сидений, что будет особенно актуально в холодное время года.

Вы можете стать владельцем этого прекрасного автомобиля уже сегодня! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер расскажет вам все подробности о Hyundai Solaris и запишет на тест-драйв.

Не упустите свой шанс купить автомобиль мечты! Будьте уверены, что приобретая Hyundai Solaris, вы получаете надежный и комфортабельный автомобиль, который будет служить вам верой и правдой на протяжении многих лет.

id106090

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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