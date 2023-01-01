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Hyundai Solaris
2019
1 419 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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Hyundai Solaris 2019

1 419 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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+7 353 266 36 72
Купить онлайн
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Solaris
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Комплектация Elegance
  • Год 2019
  • Пробег 75641 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 202467
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 18

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Solaris

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить вам автомобиль Hyundai Solaris, 2019 года выпуска. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы стать вашим надежным спутником на дороге.

Первое, что следует отметить, это его мощность. Автомобиль оснащен двигателем 1.6 AT, который развивает 123 лошадиных сил. Это позволяет вам наслаждаться динамичной и комфортной поездкой в любых условиях.

Важным фактором является то, что этот автомобиль имеет всего одного владельца. Это гарантирует его отличное состояние и бережное использование. Кроме того, он был приобретен у официального дилера, что подтверждает высокий уровень технического обслуживания.

Кузов автомобиля не имеет никаких окрасов или дефектов. Он сохраняет свой первоначальный вид и привлекает внимание своей безупречной внешностью.

Комплектация этого автомобиля также заслуживает внимания. Он оснащен климат-контролем, который позволяет вам настроить комфортную температуру в салоне в любое время года. Кроме того, в автомобиле установлены подогрев передних сидений и руля, что обеспечивает дополнительный комфорт в холодные дни. Для вашего удобства есть 4 электростеклоподъемника, а система контроля давления в шинах поможет вам быть уверенными в безопасности поездки. Система курсовой устойчивости обеспечивает стабильность на дороге, а круиз-контроль позволяет поддерживать заданную скорость без необходимости постоянного нажатия на педаль газа. Электро регулировка зеркал с обогревом обеспечивает хорошую видимость в любую погоду. А сигнализация с обратной связью и дистанционным запуском двигателя обеспечивает безопасность и удобство использования.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв.

id202467

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