Hyundai Solaris

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить вам автомобиль Hyundai Solaris, 2019 года выпуска. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы стать вашим надежным спутником на дороге.

Первое, что следует отметить, это его мощность. Автомобиль оснащен двигателем 1.6 AT, который развивает 123 лошадиных сил. Это позволяет вам наслаждаться динамичной и комфортной поездкой в любых условиях.

Важным фактором является то, что этот автомобиль имеет всего одного владельца. Это гарантирует его отличное состояние и бережное использование. Кроме того, он был приобретен у официального дилера, что подтверждает высокий уровень технического обслуживания.

Кузов автомобиля не имеет никаких окрасов или дефектов. Он сохраняет свой первоначальный вид и привлекает внимание своей безупречной внешностью.

Комплектация этого автомобиля также заслуживает внимания. Он оснащен климат-контролем, который позволяет вам настроить комфортную температуру в салоне в любое время года. Кроме того, в автомобиле установлены подогрев передних сидений и руля, что обеспечивает дополнительный комфорт в холодные дни. Для вашего удобства есть 4 электростеклоподъемника, а система контроля давления в шинах поможет вам быть уверенными в безопасности поездки. Система курсовой устойчивости обеспечивает стабильность на дороге, а круиз-контроль позволяет поддерживать заданную скорость без необходимости постоянного нажатия на педаль газа. Электро регулировка зеркал с обогревом обеспечивает хорошую видимость в любую погоду. А сигнализация с обратной связью и дистанционным запуском двигателя обеспечивает безопасность и удобство использования.

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