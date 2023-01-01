Hyundai Accent

Мы рады предложить Вам автомобиль Hyundai Accent, 2018 модельного года. Отличающийся высоким качеством и надежностью, этот автомобиль был ввезён из Казахстана и теперь доступен для приобретения в нашей компании.

Hyundai Accent 2018 года обладает рядом превосходных характеристик, которые делают его идеальным выбором для вас. Внутреннее оснащение включает климат-контроль, который позволит вам создать комфортные условия в салоне в любое время года. Кроме того, автомобиль оснащен подогревом сидений и руля, чтобы обеспечить максимальный уровень комфорта в холодные дни.

Одной из особенностей этой модели является система навигации, которая поможет вам легко и уверенно перемещаться по дорогам. Вы сможете быстро найти нужное направление и избежать затруднений при поездках.

Дополнительно, автомобиль Hyundai Accent оснащен датчиком света, который автоматически регулирует яркость фар в зависимости от условий освещения на дороге. Это обеспечивает безопасность и комфорт при езде в темное время суток.

Не менее важным преимуществом этого автомобиля являются датчики парковки, которые помогут вам легко маневрировать и парковать автомобиль даже на самых оживленных улицах. Вы сможете избежать непредвиденных столкновений и сохранить свой автомобиль в идеальном состоянии.

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