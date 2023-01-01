Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Hyundai Accent
2018
1 620 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Hyundai Accent 2018

1 620 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Accent
  • Поколение V
  • Модификация 1.6 AT (130 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 37716 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Красный
  • VIN 079368
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 130 л.с.
  • Воблер 86

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Hyundai Accent

Мы рады предложить Вам автомобиль Hyundai Accent, 2018 модельного года. Отличающийся высоким качеством и надежностью, этот автомобиль был ввезён из Казахстана и теперь доступен для приобретения в нашей компании.

Hyundai Accent 2018 года обладает рядом превосходных характеристик, которые делают его идеальным выбором для вас. Внутреннее оснащение включает климат-контроль, который позволит вам создать комфортные условия в салоне в любое время года. Кроме того, автомобиль оснащен подогревом сидений и руля, чтобы обеспечить максимальный уровень комфорта в холодные дни.

Одной из особенностей этой модели является система навигации, которая поможет вам легко и уверенно перемещаться по дорогам. Вы сможете быстро найти нужное направление и избежать затруднений при поездках.

Дополнительно, автомобиль Hyundai Accent оснащен датчиком света, который автоматически регулирует яркость фар в зависимости от условий освещения на дороге. Это обеспечивает безопасность и комфорт при езде в темное время суток.

Не менее важным преимуществом этого автомобиля являются датчики парковки, которые помогут вам легко маневрировать и парковать автомобиль даже на самых оживленных улицах. Вы сможете избежать непредвиденных столкновений и сохранить свой автомобиль в идеальном состоянии.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью предоставят вам всю необходимую информацию и ответят на все ваши вопросы.

id079368

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Hyundai

Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson

Hyundai Tucson
2008

750 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2018

1 329 000 ₽

Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta

Hyundai Creta
2020

1 699 000 ₽

Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson

Hyundai Tucson
2019

2 800 000 ₽

Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40

Hyundai i40
2013

960 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2013

800 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2015

1 100 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2016

798 000 ₽

Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta

Hyundai Creta
2018

1 947 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2012

749 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа