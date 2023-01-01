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Hyundai Solaris
2015
998 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai Solaris 2015

998 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Solaris
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.4 AT (107 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 140862 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 420100
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1396 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 107 л.с.
  • Воблер 52

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Hyundai Solaris

Мы рады предложить вам автомобиль Hyundai Solaris 2015 года выпуска. Этот автомобиль сочетает в себе надежность, комфорт и передовые технологии, чтобы сделать вашу поездку приятной и безопасной.

Кондиционер обеспечит вам комфортную температуру в салоне в любое время года. Вы сможете наслаждаться прохладой в жаркие летние дни и сохранять тепло в холодные зимние месяцы.

Для обеспечения вашей безопасности в Hyundai Solaris встроен иммобилайзер и сигнализация. Ваш автомобиль будет надежно защищен от угона, давая вам спокойствие и уверенность на каждой поездке.

Бортовой компьютер поможет вам контролировать все необходимые параметры вашей поездки, такие как расход топлива, пробег и другие функции автомобиля. Центральный замок и усилитель рулевого управления добавляют удобства и комфорта в повседневном использовании.

Электростеклоподъемники передних стекол позволят вам легко и удобно регулировать окна. Всего одно касание кнопки и окна мгновенно опускаются или поднимаются, делая вашу поездку более комфортной.

Антиблокировочная система (ABS) и антипробуксовочная система обеспечат стабильность и контроль при торможении и ускорении. Система курсовой устойчивости помогает легко и безопасно управлять автомобилем даже в сложных дорожных условиях.

Важным аспектом безопасности являются подушки безопасности (фронтальные), которые защитят вас и ваших пассажиров в случае аварии. Вы можете быть уверены в своей безопасности, когда садитесь за руль Hyundai Solaris.

Магнитола с CD-проигрывателем позволит вам наслаждаться вашей любимой музыкой во время поездок. Вы сможете создать особую атмосферу и наслаждаться каждой минутой вашей поездки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные консультанты ответят на все ваши вопросы и помогут вам выбрать идеальный автомобиль, который соответствует всем вашим требованиям и ожиданиям. Hyundai Solaris 2015 года выпуска - это автомобиль, который принесет вам радость от вождения и надежность на каждой поездке.

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Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
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