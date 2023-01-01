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Hyundai Solaris
2020
1 569 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Hyundai Solaris 2020

1 569 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Solaris
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Комплектация Comfort
  • Год 2020
  • Пробег 83820 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Красный
  • VIN 247157
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 318

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Solaris

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам потрясающий автомобиль Hyundai Solaris, который доступен для приобретения. Этот автомобиль является настоящей находкой и будет идеальным выбором для вас.

Первое, что хочется отметить - это то, что данный автомобиль имеет всего одного владельца, что говорит о его надежности и хорошем состоянии. Сопровождается он электронным ПТС, что делает процесс оформления сделки ещё более удобным и безопасным.

Hyundai Solaris оснащен рядом дополнительного оборудования, которое значительно повышает комфорт и безопасность вашей поездки. В числе таких опций можно выделить сигнализацию с автозапуском, что позволяет вам контролировать и запускать двигатель автомобиля издалека.

Когда речь заходит о комплектации, Hyundai Solaris не оставляет желать ничего больше. В нем есть кондиционер для создания комфортной температуры в салоне, тонированные стекла для защиты от солнечного света и обратной связи, чтобы вы могли всегда быть в курсе происходящего с автомобилем.

Кроме того, в автомобиле присутствуют обогрев зеркал, усилитель рулевого управления, центральный замок, бортовой компьютер, обогрев сидений и множество других функций, которые делают вождение Hyundai Solaris ещё более приятным и комфортным.

Необходимо отметить, что салон автомобиля выполнен из высококачественной ткани, а его цвет - темный, что придает интерьеру особую элегантность. Ручная регулировка сидений водителя и пассажира, а также регулировка руля в одной плоскости обеспечивают максимальное удобство и индивидуальную настройку вашего положения за рулем.

Hyundai Solaris также оснащен электроприводом зеркал и электростеклоподъемниками для вашего удобства. Антипробуксовочная система, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости гарантируют безопасность и стабильность во время движения. Кроме того, в автомобиле установлены фронтальные подушки безопасности для защиты в случае возникновения аварийной ситуации.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда готова ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв.

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Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
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