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Hyundai Solaris
2015
1 175 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Solaris 2015

1 175 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Solaris
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 207406 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Синий
  • VIN 126670
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 70

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Solaris

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем одного из самых популярных и надежных автомобилей на рынке - Hyundai Solaris, 2015 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Более того, он имеет только одного владельца, что подчеркивает его безупречное состояние.

Hyundai Solaris - это настоящий бестселлер, который завоевал сердца множества владельцев своим стильным дизайном, комфортом и надежностью. Автомобиль поразит вас своей элегантностью и современными линиями, которые придают ему динамику и харизму на дороге. Каждая деталь Hyundai Solaris продумана с целью создания комфортной и приятной езды.

Внутри этого автомобиля вы найдете все необходимые функции для комфортной поездки. Кондиционер позволяет создать приятный микроклимат в салоне, чтобы вы ощущали себя комфортно даже в самые жаркие летние дни. А обогрев сидений обеспечит тепло и уют в холодные зимние утра. Вы сможете наслаждаться каждой поездкой в Hyundai Solaris, будь то короткое путешествие или дальняя дорога.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному ниже, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы предоставить вам всю необходимую информацию о Hyundai Solaris, 2015 года выпуска, чтобы помочь вам сделать правильный выбор. Наша команда экспертов ждет вашего звонка и готова оказать вам всестороннюю поддержку при покупке этого прекрасного автомобиля.

id126670

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