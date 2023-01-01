Hyundai Solaris
Преимущества:
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 15
- Сигнализация
- Дистанционный запуск двигателя
- Обратная связь
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
054194