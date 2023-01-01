Hyundai Solaris
Преимущества:
- Оригинальный ПТС
- 2 владельца
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 15
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Система доступа без ключа
- Кнопка старт-стоп
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
006467