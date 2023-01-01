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Hyundai Solaris
2021
1 844 000 ₽
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Hyundai Solaris 2021

1 844 000 ₽
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Купить онлайн
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Solaris
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 63395 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • Воблер 121
  • VIN 319553
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1591 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Solaris

Преимущества:
• Оригинал ПТС
• 1 владелец
• Мультимедийная система c функцией
подключения смартфона
• Кондиционер
• Обогрев передних сидений
• Полный электропакет
• Обогрев зоны покоя стеклоочистителей

319553

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
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