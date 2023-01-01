Hyundai Solaris
Преимущества:
- Кондиционер
- Подогрев передних сидений
- Тонированные стекла
- Темный салон
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Штатный иммобилайзер
- Сигнализация с обратной связью
- Дистанционный запуск двигателя
- Регулировка руля по высоте и вылету
- Электростеклоподъемники передние
- Электростеклоподъемники задние
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель руля
294999