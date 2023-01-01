Hyundai Sonata
Автомобиль ввезен в РФ в 2023г.
Электронный ПТС, без владельцев.
Дополнительные опции:
- Кондиционер
- Легкосплавные диски, 16
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
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