Hyundai Sonata

Автомобиль ввезен в РФ в 2023г.

Электронный ПТС, без владельцев.

Дополнительные опции:

- Кондиционер

- Легкосплавные диски, 16

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Количество мест (5)

- Салон (кожа)

- Цвет салона (темный)

- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)

- Регул. Сидения пасс. (по высоте)

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Подушки безопасности (фронтальные)

- Магнитола (CD)

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