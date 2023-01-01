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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Hyundai Sonata
2021
3 399 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai Sonata 2021

3 399 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Sonata
  • Поколение VIII (DN8)
  • Модификация 2.5 AT (180 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 192 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN 185360
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 100

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Sonata

Автомобиль ввезен в РФ в 2023г.
Электронный ПТС, без владельцев.

Дополнительные опции:

- Кондиционер
- Легкосплавные диски, 16
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)

id185360

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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