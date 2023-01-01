Hyundai Sonata

Уважаемые клиенты, мы представляем Вам автомобиль Hyundai Sonata, который был приобретен у официального дилера в январе 2010 года и обслуживался только квалифицированными специалистами дилерского сервиса.

Этот автомобиль имеет необходимый набор опций: климат-контроль, все электро-стеклоподъемники, курсовая устойчивость, легкосплавные колеса R16 и линзовую оптику.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы помочь Вам в выборе автомобиля и предоставить самые лучшие условия покупки.

id049602