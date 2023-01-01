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Hyundai Sonata
2009
795 000 ₽
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Hyundai Sonata 2009

795 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Sonata
  • Поколение IV (EF) Рестайлинг
  • Модификация ТагАЗ 2.0 AT (137 л.с.)
  • Год 2009
  • Пробег 177920 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 049602
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 137 л.с.
  • Воблер 217

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Sonata

Уважаемые клиенты, мы представляем Вам автомобиль Hyundai Sonata, который был приобретен у официального дилера в январе 2010 года и обслуживался только квалифицированными специалистами дилерского сервиса.

Этот автомобиль имеет необходимый набор опций: климат-контроль, все электро-стеклоподъемники, курсовая устойчивость, легкосплавные колеса R16 и линзовую оптику.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы помочь Вам в выборе автомобиля и предоставить самые лучшие условия покупки.

id049602

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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