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Hyundai Sonata
2023
3 690 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Hyundai Sonata 2023

3 690 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Sonata
  • Поколение VIII (DN8)
  • Модификация 2.5 AT (180 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 25 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 274097
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 133

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Sonata

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады предложить Вам эксклюзивный автомобиль Hyundai Sonata. Эта модель была привезена из Казахстана в 2023 году и отличается высоким качеством исполнения, безопасностью, комфортом и функциональностью.

Одни из главных плюсов этого автомобиля - заводское лакокрасочное покрытие кузова и электронный ПТС. Также автомобиль не стоит на учете в РФ.

Кроме того, Hyundai Sonata обладает богатой комплектацией, включающей в себя множество полезных опций и функций. Кожаный салон, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, обогрев всех сидений, обогрев руля, вентиляция передних сидений, электропривод передних сидений, память водительского сиденья, круиз-контроль, система контроля слепых зон, система удержания в полосе, камера кругового обзора, парктроник и датчик дождя/света - все это делает поездку на Hyundai Sonata невероятно комфортной и безопасной.

Мы предлагаем Вам стать владельцем этого автомобиля уже сегодня. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все Ваши вопросы и поможет оформить покупку быстро и удобно. Не упустите свой шанс купить прекрасный автомобиль Hyundai Sonata!

id274097

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