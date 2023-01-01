Hyundai Sonata

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады предложить Вам эксклюзивный автомобиль Hyundai Sonata. Эта модель была привезена из Казахстана в 2023 году и отличается высоким качеством исполнения, безопасностью, комфортом и функциональностью.

Одни из главных плюсов этого автомобиля - заводское лакокрасочное покрытие кузова и электронный ПТС. Также автомобиль не стоит на учете в РФ.

Кроме того, Hyundai Sonata обладает богатой комплектацией, включающей в себя множество полезных опций и функций. Кожаный салон, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, обогрев всех сидений, обогрев руля, вентиляция передних сидений, электропривод передних сидений, память водительского сиденья, круиз-контроль, система контроля слепых зон, система удержания в полосе, камера кругового обзора, парктроник и датчик дождя/света - все это делает поездку на Hyundai Sonata невероятно комфортной и безопасной.

Мы предлагаем Вам стать владельцем этого автомобиля уже сегодня. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все Ваши вопросы и поможет оформить покупку быстро и удобно. Не упустите свой шанс купить прекрасный автомобиль Hyundai Sonata!

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