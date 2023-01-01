Hyundai Sonata

Дорогие друзья!

Мы рады предложить вам автомобиль Hyundai Sonata 2017 года выпуска. Этот автомобиль был пригнан к нам в 2023 году и полностью соответствует высоким требованиям наших клиентов. Автомобиль прошел тщательную проверку нашими специалистами и готов к эксплуатации.

Одной из главных преимуществ этого автомобиля является наличие кондиционера, который обеспечивает комфортную температуру в салоне в любую погоду. Кроме того, Hyundai Sonata оснащен круиз-контролем, который позволяет регулировать скорость движения на трассе без участия водителя.

В Hyundai Sonata также имеется полный электропакет, включающий в себя электроподъемники стекол и центральный замок с дистанционным управлением. Отдельно следует отметить наличие электропривода зеркал, что значительно упрощает их регулировку.

Купив Hyundai Sonata 2017 у нас, вы можете быть уверены в его отличном состоянии и безупречной работе. Мы всегда гарантируем высокое качество нашей продукции и отличный сервис для наших клиентов.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого замечательного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор!

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