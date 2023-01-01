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Hyundai Sonata
2017
1 569 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai Sonata 2017

1 569 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Sonata
  • Поколение VII (LF)
  • Модификация 2.4 AT (188 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 86249 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Красный
  • VIN 586507
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2359 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 188 л.с.
  • Воблер 139

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Sonata

Дорогие друзья!

Мы рады предложить вам автомобиль Hyundai Sonata 2017 года выпуска. Этот автомобиль был пригнан к нам в 2023 году и полностью соответствует высоким требованиям наших клиентов. Автомобиль прошел тщательную проверку нашими специалистами и готов к эксплуатации.

Одной из главных преимуществ этого автомобиля является наличие кондиционера, который обеспечивает комфортную температуру в салоне в любую погоду. Кроме того, Hyundai Sonata оснащен круиз-контролем, который позволяет регулировать скорость движения на трассе без участия водителя.

В Hyundai Sonata также имеется полный электропакет, включающий в себя электроподъемники стекол и центральный замок с дистанционным управлением. Отдельно следует отметить наличие электропривода зеркал, что значительно упрощает их регулировку.

Купив Hyundai Sonata 2017 у нас, вы можете быть уверены в его отличном состоянии и безупречной работе. Мы всегда гарантируем высокое качество нашей продукции и отличный сервис для наших клиентов.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого замечательного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор!

id586507

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