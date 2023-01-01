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Hyundai Sonata
2019
2 648 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Hyundai Sonata 2019

2 648 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Sonata
  • Поколение VIII (DN8)
  • Модификация 1.6 AT (183 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2019
  • Пробег 51417 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 009020
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 183 л.с.
  • Воблер 139

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Sonata

Хотите купить автомобиль, который будет сочетать в себе стильный дизайн, высокую мощность и комфортную езду? Тогда вам точно нужна модель Hyundai Sonata 2019 года выпуска!

Этот автомобиль оснащен мощным двигателем на 183 л.с., который обеспечит вам динамичность и уверенность на дороге. КПП Автомат и передний привод сделают поездку максимально комфортной и безопасной.

Кроме того, Hyundai Sonata имеет красивый и элегантный дизайн, который подчеркнет вашу индивидуальность и привлечет восхищенные взгляды окружающих. Серый цвет кузова придаст автомобилю особую привлекательность и статусность.

Этот автомобиль укомплектован электронным ПТС, что гарантирует его безопасность и надежность. Климат-контроль две зоны и цифровая приборная панель позволят вам контролировать все происходящее в салоне и на дороге.

А если вы цените комфорт и безопасность, то вы оцените функции контроля слепых зон и удержания в полосе, которые обеспечат еще больше безопасности на дороге.

Не упустите свой шанс приобрести этот замечательный автомобиль, который сочетает в себе все необходимые функции и качества. Покупайте Hyundai Sonata и наслаждайтесь комфортной и безопасной поездкой!

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