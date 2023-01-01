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Hyundai Sonata
2007
820 000 ₽
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Hyundai Sonata 2007

820 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Sonata
  • Поколение V (NF)
  • Модификация 2.0 AT (144 л.с.)
  • Год 2007
  • Пробег 198590 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 405656
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 144 л.с.
  • Воблер 83

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Sonata

Мы хотим представить вам Hyundai Sonata 2007 года выпуска.

В оснащение входит кондиционер, который позволит вам всегда наслаждаться комфортной температурой в салоне в любое время года. А обогрев сидений добавит дополнительное удовольствие в холодные зимние дни.

Для вашего удобства Hyundai Sonata оснащена камерой заднего вида и датчиками парковки. Теперь парковка станет проще и безопаснее, а вы сможете маневрировать автомобилем с уверенностью. Кроме того, круиз-контроль поможет вам поддерживать оптимальную скорость и снизить усталость во время длительных поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов всегда готова помочь вам с выбором и предоставить всю необходимую информацию для принятия осознанного решения.

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Fresh Ростов Вавилова
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