Hyundai Sonata

Мы хотим представить вам Hyundai Sonata 2007 года выпуска.

В оснащение входит кондиционер, который позволит вам всегда наслаждаться комфортной температурой в салоне в любое время года. А обогрев сидений добавит дополнительное удовольствие в холодные зимние дни.

Для вашего удобства Hyundai Sonata оснащена камерой заднего вида и датчиками парковки. Теперь парковка станет проще и безопаснее, а вы сможете маневрировать автомобилем с уверенностью. Кроме того, круиз-контроль поможет вам поддерживать оптимальную скорость и снизить усталость во время длительных поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов всегда готова помочь вам с выбором и предоставить всю необходимую информацию для принятия осознанного решения.

id405656