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Hyundai Sonata
2019
2 349 000 ₽
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Hyundai Sonata 2019

2 349 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Sonata
  • Поколение VIII (DN8)
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 93364 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 074673
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Sonata

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Hyundai Sonata, 2019 года выпуска. Этот прекрасный автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Один из главных плюсов данного автомобиля - его электронный ПТС, который является гарантией его легальности и отсутствия проблем с документами.

Кроме того, автомобиль проходил все обслуживания и ремонты у официального дилера, что подтверждает его отличное техническое состояние. Вы можете быть уверены в надежности и безопасности этого автомобиля.

Особое внимание стоит уделить заводскому лакокрасочному покрытию. Оно сохраняет свою первоначальную яркость и блеск на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля, защищая его от внешних воздействий и сохраняя его привлекательный внешний вид.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут с выбором автомобиля, который подойдет именно вам.

Не упустите возможность стать обладателем этого надежного и стильного автомобиля Hyundai Sonata. Ждем вас в нашем автосалоне!

id074673

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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