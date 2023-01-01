Hyundai Sonata

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Hyundai Sonata, 2019 года выпуска. Этот прекрасный автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Один из главных плюсов данного автомобиля - его электронный ПТС, который является гарантией его легальности и отсутствия проблем с документами.

Кроме того, автомобиль проходил все обслуживания и ремонты у официального дилера, что подтверждает его отличное техническое состояние. Вы можете быть уверены в надежности и безопасности этого автомобиля.

Особое внимание стоит уделить заводскому лакокрасочному покрытию. Оно сохраняет свою первоначальную яркость и блеск на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля, защищая его от внешних воздействий и сохраняя его привлекательный внешний вид.

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Не упустите возможность стать обладателем этого надежного и стильного автомобиля Hyundai Sonata. Ждем вас в нашем автосалоне!

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