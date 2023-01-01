Hyundai Sonata
Преимущества:
- Автомобиль в богатой комплектации.
- Климат 2-зонный
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Датчик света
- Датчик дождя
- Круиз-контроль
- Цифровая приборная панель
- Навигационная система
- Кожаный салон
- Обогрев и вентиляция передних сидений
- Подогрев заднего ряда сидений
- Подогрев руля
- Система доступа без ключа
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Система контроля слепых зон
- Парктроник
- Камера 360°
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