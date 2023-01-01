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Hyundai Sonata
2022
3 179 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Hyundai Sonata 2022

3 179 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Sonata
  • Поколение VIII (DN8)
  • Модификация 2.5 AT (180 л.с.)
  • Комплектация Prestige
  • Год 2022
  • Пробег 1967 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 253882
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 262

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Sonata

Преимущества:
- Автомобиль в богатой комплектации.
- Климат 2-зонный
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Датчик света
- Датчик дождя
- Круиз-контроль
- Цифровая приборная панель
- Навигационная система
- Кожаный салон
- Обогрев и вентиляция передних сидений
- Подогрев заднего ряда сидений
- Подогрев руля
- Система доступа без ключа
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Система контроля слепых зон
- Парктроник
- Камера 360°

id253882

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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