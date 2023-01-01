Hyundai Sonata
Преимущества:
- Автомобиль был ввезен в 2023 году
- 1 владелец
- Электронный ПТС
- Память вод. сидения
- Премиальная музыка BOSE
- Шторка заднего стекла выезжает с кнопки
- Оригинальные диски 18
- Навигация
- Проекция
- Переключение режимов АКПП кнопками (Electronic Shift Button)
- Система курсовой устойчивости
- Система помощи при экстренном торможении
- Круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Камера заднего вида
- Система помощи при старте в гору
- Датчик света
- Датчик дождя
- Электронный стояночный тормоз
- Цифровая приборная панель с экраном на 12,3 дюйма
- Кожаная обивка салона
- Передние кресла с поясничной опорой
- Электроподогрев задних посадочных мест
- Электрорегулировка водительского сиденья
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