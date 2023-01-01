Hyundai Sonata

Преимущества:

- Автомобиль был ввезен в 2023 году

- 1 владелец

- Электронный ПТС

- Память вод. сидения

- Премиальная музыка BOSE

- Шторка заднего стекла выезжает с кнопки

- Оригинальные диски 18

- Навигация

- Проекция

- Переключение режимов АКПП кнопками (Electronic Shift Button)

- Система курсовой устойчивости

- Система помощи при экстренном торможении

- Круиз-контроль

- Парктроник передний и задний

- Камера заднего вида

- Система помощи при старте в гору

- Датчик света

- Датчик дождя

- Электронный стояночный тормоз

- Цифровая приборная панель с экраном на 12,3 дюйма

- Кожаная обивка салона

- Передние кресла с поясничной опорой

- Электроподогрев задних посадочных мест

- Электрорегулировка водительского сиденья

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