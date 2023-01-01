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Hyundai Staria
2022
5 700 000 ₽
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Hyundai Staria 2022

5 700 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Staria
  • Поколение Staria
  • Модификация 3.5 AT (272 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 3 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 078730
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3470 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 272 л.с.
  • Воблер 47

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (9)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Staria

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые клиенты,

Представляем вашему вниманию новый автомобиль Hyundai Staria. Этот автомобиль был привезён из-за рубежа в 2023 году и уже готов к продаже на российском рынке. Автомобиль оснащен электронным ПТС.

К слову, Hyundai Staria не оставит вас равнодушным своими дополнительными функциями, например кожаным салоном, люком, вентиляцией передних сидений, обогревом передних сидений, обогревом рулевого колеса, раздельным климат-контролем, круиз-контролем, камерой заднего вида, камерой 360 и электроприводом багажника.

Этот автомобиль удовлетворит многие потребности и будет идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, безопасность и уверенность за свой выбор. Спешите купить новый Hyundai Staria уже сегодня и приобретите великолепный автомобиль, который будет доставлять удовольствие вам и вашей семье на долгие годы!

id078730

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