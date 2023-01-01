Hyundai Staria

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые клиенты,

Представляем вашему вниманию новый автомобиль Hyundai Staria. Этот автомобиль был привезён из-за рубежа в 2023 году и уже готов к продаже на российском рынке. Автомобиль оснащен электронным ПТС.

К слову, Hyundai Staria не оставит вас равнодушным своими дополнительными функциями, например кожаным салоном, люком, вентиляцией передних сидений, обогревом передних сидений, обогревом рулевого колеса, раздельным климат-контролем, круиз-контролем, камерой заднего вида, камерой 360 и электроприводом багажника.

Этот автомобиль удовлетворит многие потребности и будет идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, безопасность и уверенность за свой выбор. Спешите купить новый Hyundai Staria уже сегодня и приобретите великолепный автомобиль, который будет доставлять удовольствие вам и вашей семье на долгие годы!

id078730