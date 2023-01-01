Hyundai Staria

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Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить вам уникальный автомобиль Hyundai Staria 2021 года выпуска, который только что был ввезен из-за рубежа и уже ждет своего нового владельца. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и безупречное состояние, благодаря тому, что он был в употреблении всего несколько лет.

Комплектация этого автомобиля порадует даже самых требовательных покупателей. В нем есть все необходимое для комфортной и безопасной езды: кожаный салон, люк, вентиляция всех сидений, обогрев всех сидений и рулевого колеса, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и камера 360, а также электропривод багажника.

Автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации. Если вы хотите стать обладателем этого надежного и стильного автомобиля, то звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш опытный продавец ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать именно тот автомобиль, который подойдет именно вам.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого уникального автомобиля, сделайте свой выбор прямо сейчас!

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