Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Hyundai Staria
2021
4 799 000 ₽
Доставка бесплатно
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Hyundai Staria 2021

4 799 000 ₽
Доставка бесплатно
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Staria
  • Поколение Staria
  • Модификация 2.2d AT (177 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 10849 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 006590
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 177 л.с.
  • Воблер 142

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Hyundai Staria

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить вам уникальный автомобиль Hyundai Staria 2021 года выпуска, который только что был ввезен из-за рубежа и уже ждет своего нового владельца. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и безупречное состояние, благодаря тому, что он был в употреблении всего несколько лет.

Комплектация этого автомобиля порадует даже самых требовательных покупателей. В нем есть все необходимое для комфортной и безопасной езды: кожаный салон, люк, вентиляция всех сидений, обогрев всех сидений и рулевого колеса, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и камера 360, а также электропривод багажника.

Автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации. Если вы хотите стать обладателем этого надежного и стильного автомобиля, то звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш опытный продавец ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать именно тот автомобиль, который подойдет именно вам.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого уникального автомобиля, сделайте свой выбор прямо сейчас!

id006590

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Hyundai

Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson

Hyundai Tucson
2008

750 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2018

1 329 000 ₽

Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta

Hyundai Creta
2020

1 699 000 ₽

Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson Hyundai Tucson

Hyundai Tucson
2019

2 800 000 ₽

Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40 Hyundai i40

Hyundai i40
2013

960 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2013

800 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2015

1 100 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2016

798 000 ₽

Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta Hyundai Creta

Hyundai Creta
2018

1 947 000 ₽

Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
2012

749 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа