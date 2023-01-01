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Hyundai Staria
2021
5 549 000 ₽
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Hyundai Staria 2021

5 549 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria
Hyundai Staria

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Staria
  • Поколение Staria
  • Модификация 2.2d AT (177 л.с.) 4WD
  • Комплектация High-Tech + Электропривод багажника
  • Год 2021
  • Пробег 13405 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 006673
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 177 л.с.
  • Воблер 235

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Hyundai Staria

Представляем вашему вниманию автомобиль Hyundai Staria, 2021 года выпуска, привезенный из-за рубежа в 2023 году. Этот автомобиль – настоящий шедевр инженерной мысли, который обладает всеми необходимыми опциями и характеристиками для комфортной и безопасной езды.

Одной из главных особенностей этого автомобиля является его электронный ПТС, который обеспечивает безопасность и надежность при покупке. Кузов автомобиля находится в заводском лакокрасочном покрытии, что подчеркивает его современный дизайн.

Hyundai Staria оснащен мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, которые позволяют наслаждаться любимой музыкой и использовать приложения на большом экране. Камеры кругового обзора обеспечивают максимальную безопасность при парковке и движении в условиях ограниченной видимости.

Автомобиль имеет диодную головную оптику, что обеспечивает яркое и четкое освещение дороги в любых условиях. Автодоводчики дверей, 3-зонный климат-контроль, электропривод передних сидений с памятью водительского, вентиляция передних сидений, цифровая приборная панель – все это делает Hyundai Staria максимально комфортным для водителя и пассажиров.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, обогрев всех сидений, электропривод багажной двери, контроль слепых зон, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, система активной помощи при парковке, круиз-контроль – все эти опции делают Hyundai Staria идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут выбрать автомобиль, который подойдет именно вам.

Не упустите шанс приобрести надежный и комфортный автомобиль Hyundai Staria!

id006673

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