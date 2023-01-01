Hyundai Staria

Представляем вашему вниманию автомобиль Hyundai Staria, 2021 года выпуска, привезенный из-за рубежа в 2023 году. Этот автомобиль – настоящий шедевр инженерной мысли, который обладает всеми необходимыми опциями и характеристиками для комфортной и безопасной езды.

Одной из главных особенностей этого автомобиля является его электронный ПТС, который обеспечивает безопасность и надежность при покупке. Кузов автомобиля находится в заводском лакокрасочном покрытии, что подчеркивает его современный дизайн.

Hyundai Staria оснащен мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, которые позволяют наслаждаться любимой музыкой и использовать приложения на большом экране. Камеры кругового обзора обеспечивают максимальную безопасность при парковке и движении в условиях ограниченной видимости.

Автомобиль имеет диодную головную оптику, что обеспечивает яркое и четкое освещение дороги в любых условиях. Автодоводчики дверей, 3-зонный климат-контроль, электропривод передних сидений с памятью водительского, вентиляция передних сидений, цифровая приборная панель – все это делает Hyundai Staria максимально комфортным для водителя и пассажиров.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, обогрев всех сидений, электропривод багажной двери, контроль слепых зон, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, система активной помощи при парковке, круиз-контроль – все эти опции делают Hyundai Staria идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

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