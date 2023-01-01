Hyundai Tucson

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Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Рады представить Вам Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Это надежный и современный внедорожник, который готов доставить Вам максимум удовольствия от вождения. Авто привезен под заказ в РФ 2023 году и имеет пробег всего 52291 км.

Кузов автомобиля выполнен в синем цвете и оснащен дизельным двигателем объемом 1598 см3, который позволяет ему развивать мощность в 136 л.с. КПП автомата и передний привод обеспечивают комфортную и плавную езду, а левый руль поможет Вам чувствовать себя уверенно за рулем.

Hyundai Tucson оснащен широким списком дополнительных опций, которые приятно удивят своим уровнем комфорта. Датчик дождя и датчик света сделают поездку безопасной и комфортной в любых условиях. Круиз-контроль и навигационная система помогут Вам не только быстро добраться до места назначения, но и с комфортом провести время за рулем.

Обогрев зеркал, подогрев руля и сидений, вентиляция сидений и обогрев задних сидений - все это доступно в Hyundai Tucson. Система доступа без ключа и электропривод крышки багажника позволят Вам максимально комфортно использовать автомобиль.

Кроме того, автомобиль оснащен премиальной музыкальной системой, которая создаст неповторимую атмосферу в салоне.

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