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Hyundai Tucson
2019
2 800 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai Tucson 2019

2 800 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Tucson
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.6d AMT (136 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 52291 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 958001
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.
  • Воблер 133

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Tucson

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Рады представить Вам Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Это надежный и современный внедорожник, который готов доставить Вам максимум удовольствия от вождения. Авто привезен под заказ в РФ 2023 году и имеет пробег всего 52291 км.

Кузов автомобиля выполнен в синем цвете и оснащен дизельным двигателем объемом 1598 см3, который позволяет ему развивать мощность в 136 л.с. КПП автомата и передний привод обеспечивают комфортную и плавную езду, а левый руль поможет Вам чувствовать себя уверенно за рулем.

Hyundai Tucson оснащен широким списком дополнительных опций, которые приятно удивят своим уровнем комфорта. Датчик дождя и датчик света сделают поездку безопасной и комфортной в любых условиях. Круиз-контроль и навигационная система помогут Вам не только быстро добраться до места назначения, но и с комфортом провести время за рулем.

Обогрев зеркал, подогрев руля и сидений, вентиляция сидений и обогрев задних сидений - все это доступно в Hyundai Tucson. Система доступа без ключа и электропривод крышки багажника позволят Вам максимально комфортно использовать автомобиль.

Кроме того, автомобиль оснащен премиальной музыкальной системой, которая создаст неповторимую атмосферу в салоне.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все Ваши вопросы и поможет выбрать наилучший вариант для Вас.

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