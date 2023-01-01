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Hyundai Tucson
2018
2 820 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Tucson 2018

2 820 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Tucson
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 2.4 AT (184 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 54600 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 793294
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2359 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 51

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Tucson

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль марки Hyundai Tucson, 2018 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из США в конце 2022 года и находится в отличном состоянии.

Один из основных преимуществ этого авто заключается в том, что он не был зарегистрирован на территории РФ ранее, имеет электронный ПТС и готов к оформлению на нового владельца.

Hyundai Tucson - это надежный, комфортабельный и безопасный автомобиль, который подойдет для ежедневного использования в городских условиях, а также для дальних поездок на дорогах любой сложности.

Комплектация автомобиля включает в себя все необходимые опции, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время движения. В салоне вы найдете множество функций, которые помогут сделать поездку более удобной и приятной.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы рекомендуем поторопиться, так как количество автомобилей ограничено.

id793294

Fresh Ростов Аксай
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Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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