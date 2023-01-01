Hyundai Tucson

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль марки Hyundai Tucson, 2018 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из США в конце 2022 года и находится в отличном состоянии.

Один из основных преимуществ этого авто заключается в том, что он не был зарегистрирован на территории РФ ранее, имеет электронный ПТС и готов к оформлению на нового владельца.

Hyundai Tucson - это надежный, комфортабельный и безопасный автомобиль, который подойдет для ежедневного использования в городских условиях, а также для дальних поездок на дорогах любой сложности.

Комплектация автомобиля включает в себя все необходимые опции, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время движения. В салоне вы найдете множество функций, которые помогут сделать поездку более удобной и приятной.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы рекомендуем поторопиться, так как количество автомобилей ограничено.

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