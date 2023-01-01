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Hyundai Tucson
2021
3 549 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Hyundai Tucson 2021

3 549 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Tucson
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0 MT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 21394 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 000133
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 314

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Tucson

Уважаемые автолюбители,

Мы предлагаем вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Hyundai Tucson 2021 года выпуска. Этот надежный и современный автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность. Вы можете быть уверены в своем выборе.

Hyundai Tucson 2021 оснащен 2.0-литровым двигателем с 150 лошадиной силой и полным приводом (4WD), что позволяет ему справляться с любыми дорожными условиями. Механическая коробка передач обеспечивает точное и плавное переключение передач, а также добавляет дополнительную спортивность в вашей езде.

Этот автомобиль имеет ряд дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным. Подогрев сидений создает комфорт и тепло в холодные дни. Климат-контроль позволяет настроить оптимальную температуру в салоне, чтобы вы чувствовали себя комфортно в любых погодных условиях. Круиз-контроль помогает поддерживать постоянную скорость на дороге, обеспечивая удобство и экономию топлива. Мультируль позволяет управлять различными функциями автомобиля без отрыва от руля. Датчики дождя и света автоматически регулируют освещение и стеклоочиститель, что обеспечивает безопасность и удобство вождения.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов готова предоставить вам всю необходимую информацию о Hyundai Tucson 2021 года и ответить на все ваши вопросы. Не упустите возможность стать владельцем этого великолепного автомобиля.

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Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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