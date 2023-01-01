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Hyundai Tucson
2023
3 950 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Hyundai Tucson 2023

3 950 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Tucson
  • Поколение IV
  • Модификация 1.5 AT (200 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 26 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 065500
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.
  • Воблер 179

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Tucson

Новый Hyundai Tucson IV - это внедорожник, который удивит вас своим стильным дизайном и передовыми технологиями. Свежий внешний вид с заводским лакокрасочным покрытием кузова белого цвета привлекает внимание на дороге.

Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и имеет электронный ПТС с одним владельцем. Пробег всего 26 км - это практически новый автомобиль.

Hyundai Tucson IV оснащен мощным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 200 л.с., который обеспечивает быстрый и плавный разгон. Автоматическая коробка передач позволяет комфортно и без усилий передвигаться в потоке.

В этой модификации Tucson есть все необходимые опции для комфортной езды. Камера заднего вида помогает парковаться и маневрировать, а электропривод передних сидений позволяет настроить идеальную посадку для водителя и пассажира.

Панорамная крыша добавляет простора и свежего воздуха в салон, а бесключевой доступ и запуск двигателя делают использование автомобиля удобным и безопасным.

Датчик света автоматически включает фары при низкой освещенности, а круиз-контроль позволяет сохранять постоянную скорость и экономить топливо.

Задние датчики парковки предупредят о препятствиях при движении задним ходом, полный электропакет дает возможность управлять всеми стеклоподъемниками и зеркалами, а кондиционер поможет поддерживать комфортную температуру в салоне.

Не упустите возможность стать владельцем Hyundai Tucson IV 2023 года! Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю.

id065500

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
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