Hyundai Tucson

Новый Hyundai Tucson IV - это внедорожник, который удивит вас своим стильным дизайном и передовыми технологиями. Свежий внешний вид с заводским лакокрасочным покрытием кузова белого цвета привлекает внимание на дороге.

Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и имеет электронный ПТС с одним владельцем. Пробег всего 26 км - это практически новый автомобиль.

Hyundai Tucson IV оснащен мощным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 200 л.с., который обеспечивает быстрый и плавный разгон. Автоматическая коробка передач позволяет комфортно и без усилий передвигаться в потоке.

В этой модификации Tucson есть все необходимые опции для комфортной езды. Камера заднего вида помогает парковаться и маневрировать, а электропривод передних сидений позволяет настроить идеальную посадку для водителя и пассажира.

Панорамная крыша добавляет простора и свежего воздуха в салон, а бесключевой доступ и запуск двигателя делают использование автомобиля удобным и безопасным.

Датчик света автоматически включает фары при низкой освещенности, а круиз-контроль позволяет сохранять постоянную скорость и экономить топливо.

Задние датчики парковки предупредят о препятствиях при движении задним ходом, полный электропакет дает возможность управлять всеми стеклоподъемниками и зеркалами, а кондиционер поможет поддерживать комфортную температуру в салоне.

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