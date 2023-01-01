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Hyundai Tucson
2023
4 100 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Hyundai Tucson 2023

4 100 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Tucson
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Travel
  • Год 2023
  • Пробег 37 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 246508
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 040

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Tucson

Преимущества:
- Автомобиль ввезен из Казахстана
- Двухзонный климат-контроль
- Отделка салона коричневой кожей
- Черный потолок
- Электропривод сидения водителя
- Бесключевой доступ и запуск двигателя
- Обогрев передних и задних сидений
- Мультимедийная система с Android Auto
- Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей и обогревом
- Cветодиодная оптика спереди и сзади
- Обогрев лобового стекла
- Камера заднего вида
- Система помощи при спуске
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль

id246508

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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