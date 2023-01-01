Hyundai Tucson
Преимущества:
- Электронный ПТС, без регистрационных действий
- Кузов в заводском лакокрасочном покрытии
- Комплектация Travel:
- Раздельный климат-контроль
- Отделка салона коричневой кожей
- Черный потолок
- Электропривод сидения водителя
- Бесключевой доступ и запуск двигателя
- Обогрев передних и задних сидений
- Мультимедийная система с Android Auto/ CarPlay
- Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей и обогревом
- Cветодиодная оптика спереди и сзади
- Обогрев лобового стекла
- Камера заднего вида
- Система помощи при спуске
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
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