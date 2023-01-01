Hyundai Tucson

Преимущества:

- Электронный ПТС, без регистрационных действий

- Кузов в заводском лакокрасочном покрытии

- Комплектация Travel:

- Раздельный климат-контроль

- Отделка салона коричневой кожей

- Черный потолок

- Электропривод сидения водителя

- Бесключевой доступ и запуск двигателя

- Обогрев передних и задних сидений

- Мультимедийная система с Android Auto/ CarPlay

- Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей и обогревом

- Cветодиодная оптика спереди и сзади

- Обогрев лобового стекла

- Камера заднего вида

- Система помощи при спуске

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

id336865